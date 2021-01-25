بطولة السعودية: الهلال يحصد لقب "بطل الشتاء"

حسم الهلال السعودي لقب "بطل الشتاء" المعنوي رغم تعادله مع مضيفه الفيصلي 1-1 على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.

ومع الوصول الى نهاية مرحلة الذهاب، بقي الهلال أمام الشباب لكن الفارق تقلص بينهما الى نقطة واحدة، وذلك بفوز الأخير على الوحدة 4-2 الإثنين أيضا.

وكان الهلال البادئ بالتسجيل عن طريق مهاجمه الفرنسي بافيتيمبي غوميس (20)، وأدرك الفيصلي التعادل بواسطة جوليو تافاريس من الرأس الاخضر (83 من ركلة جزاء).

ورفع الهلال رصيده إلى 30 نقطة، بينما رفع الفيصلي رصيده إلى 16 نقطة.

وتأسف مدافع الهلال محمد جحفلي "ضيعنا المباراة وكان بإمكاننا أن ننهيها مبكراً، وطالما نحن نمثل الهلال فالضغط طبيعي في كل الأحوال".

وقلب الشباب، الطاولة على مضيفه الوحدة، عندما حول تأخره بهدفين، إلى فوز 4-2 في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة.

تقدم الوحدة بهدفي البرازيلي انسيلمو دي مورايس (20) وهزاع الغامدي (39)، ورد الشباب برباعية البرازيلي سيبا جونيور (43 و76) وعبدالله الزوري (55) وعبدالله الحمدان (80).

وتراجع الوحدة للمركز العاشر وبقي على رصيده السابق 20 نقطة.

وقال لاعب الشباب عبدالله الحمدان إن "الشباب فريق كبير وهذا الموسم هو بداية العودة، ونطمح للمنافسة.. ما يهمني هو أن أفيد النادي بالصناعة أو التسجيل".

وصعد التعاون للمركز الرابع، عقب فوزه على ضيفه ضمك 3-1 في المباراة التي جرت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

وكان الكاميروني لياندر تاوامبا بطل اللقاء بتسجيله أهداف التعاون الثلاثة في الدقائق 6 و47 و87، فيما سجل هدف ضمك الكرواتي دوماغوي انتوليتش (9 من ركلة جزاء).

ورفع التعاون رصيده إلى 24 نقطة متقدماً على الاتحاد الخامس بفارق الأهداف، في حين بقي ضمك في المركز قبل الأخير برصيد 12 نقطة.