الكويت ترجئ استئناف الرحلات الجوية لحين إشعار آخر

جدة - نرمين السيد - ووفقًا للوكالة الكويتية، فإن قرار مجلس الوزراء الكويتى يبقى على عدد الركاب عند 30% من مستويات ما قبل الجائحة. كما أمر مجلس الوزراء الإدارة العامة للطيران المدنى فى الكويت بتقليل عدد الرحلات الجوية القادمة إلى البلاد.
وكانت الكويت بدأت المرحلة الأولى من استئناف الرحلات الجوية فى أغسطس من العام الماضى، بقدرة استيعاب مخفضة للركاب، معلنة أنها "ستستمر 6 أشهر" فى مواجهة جائحة كورونا.
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