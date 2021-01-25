اشتباكات بين الهند والصين على حدودهما المتنازع عليها فى الهيمالايا

جدة - نرمين السيد - وقالت الصحيفة فى تقرير على نسختها الإلكترونية، إن التفاصيل حول المناوشات الأخيرة لا تزال غامضة، وقلل مسؤولون هنود من شأن الأحداث.

وقالت وسائل إعلام هندية ومحللون عسكريون مستقلون إن الاشتباك وقع قبل عدة أيام، وإن جنودًا من الجانبين أصيبوا بجروح، على الرغم من عدم الإبلاغ عن سقوط قتلى.

وقالت الصحيفة، إن الجيش الهندى لم يقل سوى أن "مواجهة طفيفة" حدثت الأسبوع الماضى فى شمال سيكيم، وهى ولاية هندية جبلية على الحدود مع الصين، وجاء فى بيان للجيش الهندى: "تم حل المواجهة من قبل القادة المحليين وفقًا للبروتوكولات المعمول بها"، دون توضيح كيفية حدوث المواجهة أو ما إذا كان أحد قد أصيب.

وكان المسؤولون الصينيون أكثر تكتمًا، وأكد تشاو ليجيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، فى مؤتمر صحفى دورى يوم الاثنين، أن الجانبين يجران محادثات عسكرية.

ووصف هو شيجين، محرر جلوبال تايمز، الصحيفة القومية الشعبية التى يسيطر عليها الحزب الشيوعى، التقارير بأنها "أخبار مزيفة" وقال إن الاحتكاكات الصغيرة تحدث كثيرًا.

وقالت نيويورك تايمز، إنه على الرغم من أن التفاصيل شحيحة إلا أن التقارير عن صدام تظهر أن التوترات لا تزال محتدمة بين العملاقين الآسيويين اللذين خاضا حربًا فى عام 1962 وكانا يراقبان بعضهما البعض بحذر عبر حدودهما التى لم يتم تسوية النزاع عليها منذ ذلك الحين.

وانفجرت التوترات إلى العلن فى يونيو، عندما اشتبكت قوات من البلدين فى معركة مميتة على طول حدود منطقة لاداخ فى شمال الهند.

وأوضحت نيويورك تايمز، أنه لم يتم إطلاق أى طلقات نارية فى تلك المعركة، نتيجة تفهم ضمنى أنه لا ينبغى لأى من الجانبين على طول حدود الهيمالايا المتوترة استخدام الأسلحة النارية.

ومع ذلك، كشف مقتل أكثر من 20 جنديًا هنديًا وعدد غير معروف من القوات الصينية عن العدوانية المتزايدة بين البلدين، اللذين يحكمهما قادة قوميين لا يوجد ما يحفزهم سياسيا على التراجع.

ويقدر خبراء عسكريون أن ما يصل إلى 100 ألف جندى من الجيشين الهندى والصينى فى وضع مواجهة الآن على طول دروب جبلية موحشة فى درجات حرارة تحت الصفر فى منطقة لاداخ وحدها.

وقالت الصحيفة إنه الجانبين يحاولان تخفيف التوترات منذ الصيف، لكن فى الهند، تجد حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودى نفسها مرغمة على التعامل.