جدة - نرمين السيد - دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، إلى زيادة كبيرة فى القدرة على إنتاج اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد فى جميع أنحاء العالم، وأنه يجب أن تكون الأدوية متاحة للجمهور.





وقال غوتيريش، فى رسالته عبر الفيديو متحدثًا فى منتدى فى دافوس، بحسب "سبوتنيك": "يجب زيادة الطاقة الإنتاجية للقاحات حول العالم بشكل كبير، ويجب توفير التراخيص وتوفير اللقاحات". وأضاف: "التحدى الذى نواجهه الآن هو تقديم أكبر وأسرع توصيل لقاح شهده العالم على الإطلاق، للوصول إلى الجميع فى كل مكان.. إنه فى المصلحة الذاتية لكل بلد". وأكد أنه هناك خطرًا حقيقيًا من حدوث طفرات فى الفيروس، مما سيجعله أكثر عدوى وفتكًا ومقاومة للقاحات الموجودة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غوتيريش يدعو إلى زيادة القدرة على إنتاج اللقاحات ضد كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.