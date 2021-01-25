بايدن يهاجم روسيا بسبب قضية نافالني

قال الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، إنه طلب إحاطة بشأن قضية المعارض الروسي أليكسي نافالني، والتقارير عن رصد روسيا مكافآت للنيل من الجنود الأمريكيين في أفغانستان.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي "لن نتردد في إثارة هذه المواضيع مع الروس"، متابعًا "لقد أوضحنا قلقنا إزاء تصرفات روسيا".
وأبدى بايدن استعداد بلاده للتعاون مع روسيا حول معاهدة نزع الأسلحة الاستراتيجية الهجومية "ستارت 3".
جاء ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي توقيعه امرا تنفيذيا لدعم الصناعات الأمريكية المحلية.
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