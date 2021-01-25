استمرار آلاف العناصر من الحرس الوطني في حماية واشنطن

أكد "دانيال هوكانسون"، رئيس مكتب الحرس الوطني الأمريكي، أن قواته مستمرة في تأمين العاصمة واشنطن، وسيتم الانسحاب بشكل تدريجي.
وأشار خلال مؤتمر صحفي، إلى أن هناك نحو 200 من عناصر الحرس الوطني، يخضعون للحجر الصحي حاليا.
وذكرت صحيفة "دايلي ميل" نقلا عن السلطات الأمريكية أن الحرس الوطني سيبقي على انتشار 7 آلاف عنصر بالعاصمة واشنطن حتى مارس المقبل، وسط مخاوف أمنية بعد اقتحام أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب مبنى الكونجرس في 6 يناير الجاري.
وشارك أكثر من 25 ألف من عناصر الحرس الوطني الأمريكي في تأمين حفل تنصيب الرئيس جو بايدن في 20 يناير الجاري.
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