بايدن يقيل طبيب ترامب المثير للجدل

اختار الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن طبيبه منذ فترة طويلة ليعمل كطبيب في البيت الأبيض، ليحل محل المسؤول المثير للجدل المتهم بتضليل الجمهور الأمريكي بشأن حالة دونالد ترامب بعد أن أصيب الرئيس السابق بـ فيروس كورونا - كوفيد 19.

وتم تكليف الدكتور كيفن أوكونور، العقيد المتقاعد بالجيش الأمريكي الذي عمل كطبيب لبايدن خلال فترة عمله كنائب للرئيس، بمهمة الرعاية الطبية للرئيس الجديد، وفقًا لشبكة CNN.

وسيؤدي التعيين إلى إبعاد الدكتور شون كونلي من المنصب.

وتلقى الطبيب، المعين من قبل ترامب، انتقادات العام الماضي لأنه أشار إلى أن الرئيس السابق كان بحالة "جيدة جدًا" بعد تشخيص إصابته بـ كورونا، في حين أشارت التقارير في الواقع إلى أنه تلقى أكسجينًا إضافيًا ويعاني من آثار جانبية مرتبطة بالمرض بسبب الفيروس المستجد.

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وفي حين أنه ليس من غير المألوف أن يستبدل الرؤساء الجدد أطباء البيت الأبيض السابقين بعد فترة وجيزة من تنصيبهم، كما ذكرت شبكة سي إن إن اليوم الإثنين، فإن العديد من الأطباء الحاليين ظلوا أيضًا في وظائفهم من خلال انتقال السلطة إلى الإدارة التالية.

ومع ذلك، كانت موجة الانتقادات الموجهة للدكتور كونلي بعد أن تلقى موجة من ردود الفعل السلبية بسبب التعليقات المضللة التي أدلى بها في مؤتمر صحفي خارج مركز والتر ريد الطبي في أكتوبر، عندما تجنب الأسئلة حول التقارير التي تشير إلى أن السيد ترامب يتلقى الأكسجين.

وقال طبيبه الدكتور شون كونلي: "هذا الصباح، الرئيس في حالة جيدة للغاية" وأضاف أن الرئيس السابق "ليس على الأوكسجين في الوقت الحالي" بينما كان يتجنب مرارًا وتكرارًا الأسئلة حول ما إذا كان ترامب قد تلقى الأكسجين أم لا في أي وقت - وهو تناقض واضح أجبر على الاعتراف به في اليوم التالي، بعد أن أصبح واضحًا أن ترامب عانى من ظروف مرضية شديدة بسبب الفيروس. وقال في ذلك الوقت: "كنت أحاول أن أعبر عن الموقف المتفائل للرئيس، بشأن مسار مرضه". واضاف "لم أرغب في إعطاء أي معلومات قد توجه مسار المرض في اتجاه آخر."

ووفقًا لشبكة CNN، شوهد الدكتور كونلي وهو يغادر البيت الأبيض مع السيد ترامب في يومه الأخير كرئيس.