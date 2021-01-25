حذف موقع "فيسبوك"، اليوم الاثنين، منشورًا لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لمخالفته قواعد النشر الخاصة بفيروس كورونا.
وقرر الموقع حذف منشور لنتنياهو، وتعليق الدردشة الآلية المرتبطة بحسابه، بسبب انتهاكه سياسة الخصوصية للشركة.
وبحسب شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، فإن نتنياهو قال في المنشور المحذوف: "إذا كان لديكم أصدقاء أو أعضاء من العائلة يبلغون من العمر 60 عامًا أو أكثر، ولم يتم تطعيمهم حتى الآن، يمكنكم كتابة تعليق هنا باسمائهم وأرقام هواتفهم، وربما أتصل بهم لأقنعهم".
وقال متحدث باسم "فيسبوك" تعليقًا على قرار الشركة بحذف المنشور: "وفقا لسياسة الخصوصية التي نتبعها، نحن لا نسمح بمشاركة المحتوى أو طلب معلومات طبية عن أشخاص. وفي أعقاب مخالفة هذه التعليمات، قمنا بإزالة المنشور وتوقيف برنامج الدردشة بصورة مؤقتة الذي قام بمشاركة هذا المضمون".
وأصدر حزب الليكود الذي يترأسه نتنياهو بيانًا تعليقًا على الواقعة قال فيه، إن الهدف من المنشور هو تشجيع الإسرائيليين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا لتلقي اللقاح لإنقاذ حياتهم، بعدما أحضر رئيس الوزراء نتنياهو اللقاح إلى كل مواطن إسرائيلي".
وأضاف البيان أن الحزب يطالب الجميع بالتطيعم حتى يتم إعادة فتح الاقتصاد مرة أخرى، وتصبح إسرائيل أول دولة تنجوا من فيروس كورونا حول العالم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيسبوك يحذف منشورا لرئيس الوزراء الإسرائيلي ويعطل خدمة الدردشة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.