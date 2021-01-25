فيسبوك يحذف منشورا لرئيس الوزراء الإسرائيلي ويعطل خدمة الدردشة

حذف موقع "فيسبوك"، اليوم الاثنين، منشورًا لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لمخالفته قواعد النشر الخاصة بفيروس كورونا.

وقرر الموقع حذف منشور لنتنياهو، وتعليق الدردشة الآلية المرتبطة بحسابه، بسبب انتهاكه سياسة الخصوصية للشركة.

وبحسب شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، فإن نتنياهو قال في المنشور المحذوف: "إذا كان لديكم أصدقاء أو أعضاء من العائلة يبلغون من العمر 60 عامًا أو أكثر، ولم يتم تطعيمهم حتى الآن، يمكنكم كتابة تعليق هنا باسمائهم وأرقام هواتفهم، وربما أتصل بهم لأقنعهم".

وقال متحدث باسم "فيسبوك" تعليقًا على قرار الشركة بحذف المنشور: "وفقا لسياسة الخصوصية التي نتبعها، نحن لا نسمح بمشاركة المحتوى أو طلب معلومات طبية عن أشخاص. وفي أعقاب مخالفة هذه التعليمات، قمنا بإزالة المنشور وتوقيف برنامج الدردشة بصورة مؤقتة الذي قام بمشاركة هذا المضمون".