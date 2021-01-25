صنع في أمريكا.. بايدن يوقع أمرا تنفيذيا لدعم شراء المنتجات المصنعة محليا

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرا تنفيذيا لدعم الصناعات الأمريكية المحلية.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي: "أعتزم استبدال آلاف السيارات التي تعمل على الوقود في الوزارات بسيارات كهربائية مصنوعة في أمريكا".

وأكد الرئيس الأمريكي أن الأمر التنفيذي سيلزم الوزارات الأمريكية بشراء المنتجات التي "صنعت في أمريكا".

وأوضح بايدن أن القرار التنفيذي الجديد سيوفر مئات آلاف فرص العمل للأمريكيين.

وتابع قائلا: "شعارنا سيكون "صنع في الولايات المتحدة" وسنعزز اقتصاد بلادنا".