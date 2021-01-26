شروط تمويل نفاذ من بنك التنمية الإجتماعية مع انطلاق المرحلة الثانية

شروط تمويل نفاذ من بنك التنمية الإجتماعية، مع بداية المرحلة الثانية من تمويل نفاذ للعمل الحر، وَضَع بنك التنمية الإجتماعي مجموعة من الشروط والإجراءات التي يجب الأخذ بها حتى يَصح التمويل، من المعروف أن بنك التنمية الإجتماعية يوفر تمويل نفاذ للراغبين في العمل الحر وإقامة مشاريع خاصة بهم، وأيضاً تحفيزاً في توفير فرص عمل للسعوديين والسعوديات.

نبذه عن تمويل نفاذ

هو تمويل مُقدم من بنك التنمية الاجتماعي موجه لمواطني المملكة العربية السعودية القادرين على العمل من أجل السماح لهم بإقامة المشاريع الخاصة بهم من أجل توفير دخل شهري أو اعطاء فرصة للأفراد العاملين من زيادة دخلهم الشهري، حيثُ أن هذا التمويل يَسمح لهم من ممارسة الأعمال الحر لحسابهم.

التشجيع على ممارسة العمل الحر

تحسين وضعية فئة الشمول المالي للأفراد

تحسين من معيشة المواطن السعودي

توفير دخل أساسي أو إضافي للمواطنين

الحد من نسبة البطالة

الحد من الائتمان الغير رسمي.

أن يكون جنسية العميل سعودي/ة الجنسية

يلزم على المُتقدم أن لا يكون لديه مديونية تابعة لبنك التنمية وفي حالة اقتراضه من البنك أن يكون قد مر عام من تاريخ سداد أخر قرض مُتخذ من بنك التنمية

يجب أن يكون سن المُتقدم لا يقل عن ثمانية عشر عام وألا يزيد عن ستون عام

ألا يزيد دخل المُتقدم عن 14 ألف ريال سعودي

أن يُقدم الطالب ضمان بالتمويل

أن ينجح الطالب في الفحص الائتماني التابع له

أن تكون مدة سداد القرض لا تزيد عن 40 شهر

أن يُقدم الطالب نوع العمل الذي يقوم بممارسته.

أن يتقدم العميل بطلب بالتمويل من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك التنمية الاجتماعي

يتم فحص أهلية العميل وعند الانتهاء من فحص الأهلية

يقدم العميل جميع الأوراق التي تلزم التمويل

يتم تحديد موعد البريد الذي يرسل عليه جميع الأوراق الخاصة بالتمويل نفاذ

وعند ثبات صحة الأوراق يتم صرف التمويل للمُتقدم

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