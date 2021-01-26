الخزانة الأمريكية تصدر بياناً جديداً بشأن "أنصارالله"أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصا يجيز إجراء معاملات حتى 26 فبراير تشمل "أنصار الله" في اليمن.

ونقلت وكالة "رويترز" في 21 يناير الحالي عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن بدأت في مراجعة تصنيف "أنصار الله" في اليمن منظمة إرهابية وتعمل بأسرع ما يمكن لإنهاء العملية واتخاذ قرار.

وكان أنتوني بلينكين، مرشح الرئيس جو بايدن لمنصب وزير الخارجية، قال إن واشنطن ستراجع التصنيف، الذي يخشى مسؤولو الأمم المتحدة وجماعات الإغاثة من أن يؤثر على حركة التجارة في اليمن، الذي يشهد مجاعة واسعة النطاق حيث يحتاج 80 في المئة من سكانه إلى مساعدات.

وشدد بلينكن أن الأزمة الإنسانية في اليمن، "الأسوأ في العالم"،و ان التحالف الذي تقوده السعودية "ساهم بشكل كبير في هذا الوضع".

وانطلقت الاثنين تظاهرات وفعاليات حاشدة باليمن وعدد من عواصم العالم الحر داعية لوقف الحرب الكونية على اليمن منذ ستة أعوام التي أدت الى أكبر كارثة إنسانية على مستوى العالم، وذلك تزامنا مع تصنيف أنصار الله بالإرهاب من قبل إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

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