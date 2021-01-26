أخبار اليمن : قيادي مؤتمري يشارك في الحملة الدولية للمطالبة بوقف العدوان على اليمن

قيادي مؤتمري يشارك في الحملة الدولية للمطالبة بوقف العدوان على اليمن
شارك ملتقى الرقي والتقدم، ضمن 300 منظمة دولية، في الحملة الدولية التي انطلقت مساء الاثنين 25 يناير 2021، وذلك لمطالبة المجتمع الدولي بسرعة إنهاء العدوان السعودي المدعوم غربيا على اليمن، وذلك تزامنا مع "اليوم العالمي ضد الحرب على اليمن".
وقال عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام ، يحيى محمد عبدالله صالح ، رئيس ملتقى الرقي والتقدم إن مشاركة الملتقى تأتي ضمن جهود وفعاليات عديدة أقامها ملتقى الرقي والتقدم لتوضيح حقيقة ما يتعرض له اليمن من عدوان غاشم منذ 26 مارس 2015م، بقيادة المملكة السعودية التي أرتكبت أبشع المجازر الوحشية بحق اليمنيين.
مؤكداً على ضرورة وقف العدوان على اليمن وإنهاء الصراع الذي خلّف أكبر كارثة إنسانية بحسب تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن.
ودعا يحيى صالح المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يجري في اليمن، والعمل على وقف بيع الأسلحة والذخائر والمعدات لدول العدوان كونها تستخدم في ابادة شعب بأكمله.
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