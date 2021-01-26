افاد تقرير نشرته شبكة "سي ان ان" الاخبارية بأنه من المقرر تسليم قرار مساءلة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ، مساء الاثنين، في حوالي الساعة 7 مساءً بتوقيت واشنطن
وسيحضر مدراء جلسة محاكمة الرئيس السابق في مجلس النواب، الجلسة، والتي سيناظرها الرقيب بالنيابة أو سكرتير مجلس الشيوخ.
وسيتم توجيه الرقيب بالوكالة في آرمز، جينيفر همنجواي، من قبل رئيس الجلسة لقراءة الإعلان التالي:
"يُطلب من جميع الأشخاص التزام الصمت، تجنبا لـ السجن، بينما يعرض مجلس النواب على مجلس الشيوخ الأمريكي مواد عزل الرئيس السابق دونالد ترامب".
وسيقوم النائب الرئيسي لمساءلة النائب جيمي راسكين، وهو ديمقراطي من ولاية ماريلاند ، بقراءة قرار الاحالة بصوت عالٍ. إنها ليست طويلة جدًا ، حوالي أربع صفحات، وفقا لـ سي إن ان
وبعد ذلك، يقوم رئيس الجلسة بإبلاغ المديرين بأن مجلس الشيوخ "سيتخذ الأمر المناسب بشأن موضوع العزل" ويخبر المديرين متى يجب عليهم العودة إلى المحاكمة.
ومن المتوقع أن يجتمع مجلس الشيوخ غدا الثلاثاء عندما يؤدي أعضاء مجلس الشيوخ اليمين كمحلفين، بالطبع، ولن تبدأ المحاكمة بشكل جدي حتى 8 فبراير المقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تسليم صحيفة اتهام وقرار محاكمة ترامب إلى مجلس الشيوخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.