تسليم صحيفة اتهام وقرار محاكمة ترامب إلى مجلس الشيوخ

افاد تقرير نشرته شبكة "سي ان ان" الاخبارية بأنه من المقرر تسليم قرار مساءلة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ، مساء الاثنين، في حوالي الساعة 7 مساءً بتوقيت واشنطن

وسيحضر مدراء جلسة محاكمة الرئيس السابق في مجلس النواب، الجلسة، والتي سيناظرها الرقيب بالنيابة أو سكرتير مجلس الشيوخ.

وسيتم توجيه الرقيب بالوكالة في آرمز، جينيفر همنجواي، من قبل رئيس الجلسة لقراءة الإعلان التالي:

"يُطلب من جميع الأشخاص التزام الصمت، تجنبا لـ السجن، بينما يعرض مجلس النواب على مجلس الشيوخ الأمريكي مواد عزل الرئيس السابق دونالد ترامب".

وسيقوم النائب الرئيسي لمساءلة النائب جيمي راسكين، وهو ديمقراطي من ولاية ماريلاند ، بقراءة قرار الاحالة بصوت عالٍ. إنها ليست طويلة جدًا ، حوالي أربع صفحات، وفقا لـ سي إن ان

وبعد ذلك، يقوم رئيس الجلسة بإبلاغ المديرين بأن مجلس الشيوخ "سيتخذ الأمر المناسب بشأن موضوع العزل" ويخبر المديرين متى يجب عليهم العودة إلى المحاكمة.

ومن المتوقع أن يجتمع مجلس الشيوخ غدا الثلاثاء عندما يؤدي أعضاء مجلس الشيوخ اليمين كمحلفين، بالطبع، ولن تبدأ المحاكمة بشكل جدي حتى 8 فبراير المقبل.