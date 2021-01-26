سوريا: 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة

أعلنت السلطات الصحية في سوريا تسجيل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الأخيرة، و5 حالات وفاة.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سوريا 13697 حالة، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".

وارتفع عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 890 حالة، حسب إحصاءات وزارة الصحة السورية.

كانت منظمات حقوقية وطبية قد حذرت من أن جائحة فيروس كورونا لا تزال خارج السيطرة في سوريا.

وتحدثت التقارير عن نقص حاد في أسرة المستشفيات والمياه والأكسجين، في عدد كبير من المدن السورية.