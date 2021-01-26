البحرين تسجل زيادة ملحوظة في إصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجيل 413 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أعلى حصيلة يومية منذ أكتوبر الماضي.
وقالت وزارة الصحة البحرينية إنه تم تسجيل 229 حالة شفاء جديدة، ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 96761.
وأوضحت أن الـ413 إصابة الجديدة منها 202 حالات لعمالة وافدة، و 204 حالات لمخالطين لحالات قائمة، و7 حالات قادمة من الخارج.
فيما بلغ عدد الحالات القائمة تحت العناية 18 حالة، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج 50 حالة.
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