عقب تنصيب بايدن .. إصابة 200 عنصر من الحرس الوطنى الأمريكى بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ "سى إن إن"، أعرب قائد الحرس الوطنى الجنرال وليام ووكر، عن انزعاجه من تسجيل هذا العدد من الإصابات، مؤكدا أن جميع العناصر كانوا يتبعون الإجراءات الاحترازية التى وضعتها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، لتجنب انتشار انتقال العدوى.

تنصيب بايدن

وأوضح الجنرال دانيال هوكانسون رئيس مكتب الحرس الوطنى أن نسبة الإصابة أقل من واحد بالمئة، حيث تعرض للعدوى 200 من أصل 25000 حارس

جدير بالذكر، أنه تم حشد الآلاف من عناصر الحرس الوطنى الأمريكى، بعد اقتحام مؤيدى الرئيس السابق دونالد ترامب مبنى الكابيتول، ولتأمين حفل تنصيب الرئيس جو بايدن، الأسبوع الماضى.