هجوم عنيف من الخارجية الأمريكية على الصين

أكدت الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، على ضرورة عدم قيام شركات التكنولوجيا الأمريكية بتسهيل بناء منظومة عسكرية صينية.

وقالت الخارجية الامريكية: " علينا أن نحاسب الصين على ممارساتها غير العادلة وغير القانونية، وهناك حاجة لمقاربة شاملة بشأن التنافسية مع الصين".

وأضافت: "بايدن ملتزم بأن لا تسيء الشركات الصينية استخدام المعلومات الأمريكية".

ومن ناحية أخرى، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إن الرئيس جو بايدن سيعيد تقييم الرسوم الجمركية المفروضة على الصين.

وأضافت متحدثة البيت الأبيض في مؤتمر صحفي أن الولايات المتحدة يجب أن تحصن نفسها بشكل أفشل من الصين، وتابعت "حريصون على إيقاف الانتهاكات الصينية ونعمل مع حلفائنا من أجل ذلك".

وأوضحت بساكي أن بلادها في منافسة جادة مع الصين، وأن بكين منخرطة في سلوك يضر بالعمالة الأمريكية.

وأكملت "سنتعامل بشأن علاقتنا مع الصين، من خلال استراتيجية الصبر"، موضحة أن بايدن يرى ضرورة لاتباع سياسة دفاعية أفضل تجاه بكين.

يأتي ذلك بعدما شهدت العلاقات بين الصين والولايات المتحدة توترا ملحوظا خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.