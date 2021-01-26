100 مليون إصابة.. تصريحات خطيرة من الصحة العالمية عن أعداد كورونا

أعرب رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، عن وصول إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم إلى أكثر من 100 مليون إصابة.
وكتب تيدروس في تغريدات على تويتر: "نتوقع هذا الاسبوع الوصول إلى 100 مليون إصابة بفيروس كورونا في العالم، ويمكن لهذه الأرقام أن تشعرنا بالحزن لما تمثله كل حالة وفاة بكورونا، من فقدان شخص عزيز قد يكون والد أحدهم، أو شريكه أو طفله أو صديقه".
وأضاف: "يجب أن يعزز هذا الأمر عزمنا على إنقاذ الأرواح، والاعتناء بأنفسنا وبالآخرين".
وتابع: "تمنحنا اللقاحات الأمل، ولهذا فإن كل حياة نخسرها الآن هي أكثر مأساوية. يجب أن نتشجع ونتحلى بالأمل ونتحرك".
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