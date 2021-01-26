طائرتان روسيتان تخترقان أجواء ولاية آلاسكا الأمريكية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الثلاثاء، عن اختراق طائرتي استطلاع روسيتين لأجواء المنطقة الدفاعية لولاية آلاسكا الأمريكية. وقالت البنتاجون إنه تم التعرف على الطائرتين ورصدهما قبل عودتهما إلى الأجواء الدولية. يأتي ذلك وسط توترات بين الولايات المتحدة وروسيا منذ الأيام الأولى لتولي الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، عقب الاحتجاجات في الشارع الروسي. وطالب بايدن من السلطات الروسية أمس الإثنين، الإفراج غير المشروط عن المعارض أليكسي نافالني.

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