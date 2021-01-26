أمطار ورياح وضباب.. تنبيه عاجل من الأرصاد السعودية للمواطنين

أصدرت الأرصاد السعودية، اليوم الثلاثاء، تحذيرا إلى المواطنين من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة على جازان والشرقية وعسير ومكة المكرمة والباحة ونجران والجوف.
وقالت الأرصاد السعودية إن منطقة جازان ستشهد أمطارًا خفيفة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدن في مدى الرؤية الأفقية، حيث تستمر إلى مساء الثلاثاء.
فيما تشهد منطقة عسير سُحبًا رعدية ممطرة ونشاطًا في الرياح السطحية مع تدن في مدى الرؤية، وتستمر حتى مساء اليوم الثلاثاء، وكذلك منطقة الباحة تشهد سحب رعدية ممطرة.
وحذرت الأرصاد سكان مكة المكرمة من تعرضها لسحب رعدية ممطرة أيضا ونشاطا للرياح خلال الساعات المقبلة.
فيما شهد نجران رياح وأتربة وتدن في الرؤية، والمنطقة الشرقية تشهد ضباب كثيف.
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