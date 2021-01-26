نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نتائج التوجيهي تكميلي 2020 في الأردن ورابط موقع نتائج توجيهي بالاسم في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نتائج التوجيهي تكميلي 2020 الأردن ، ينتظر الطلبة والطالبات في الأردن ظهور نتائج التوجيهي في الأردن الدورة التكميلية 2020 شتوي وكان الطلبة قد انهوا الامتحانات وقد بدأ البحث على مواقع الأنترنت عن موعد ظهور النتيجة ، وسنتابع معك عزيزي الطالب أخبار النتيجة لحظة بلحظة لحين ظهورها ومن خلال هذا المقال سنتعرف على موعد ظهور نتيجة التوجيهي التكميلي بالاسم ورقم الجلوس عبر وزارة التربية والتعليم الأردنية.

نتائج التوجيهي التكميلي 2020 الأردن :

وقد انتهر الطلبة والطالبات الثانوية العامة في الأردن من أداء امتحانات التوجيهي شتوي منذ فترة وعقب انتهاء الامتحانات قام المصححين واللجان من بدء تصحيح أوراق الاختبارات ورصد الدرجات، وبعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة قد تم أعلان نتائج التوجيهي بالأردن حسب اسم الدورة الشتوية وقد قامت الوزارة بنشر أسماء الناجحين.

رابط موقع نتائج التوجيهي التكميلي 2020-2021 بالاسم ورقم الجلوس:

وقد أشار وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي انه قام بإعطاء تعليماته لجميع لجان التصحيح والفرز بتحري الدقة التامة في عملية التصحيح ورصد درجات الطلبة حتى يتم إعطاء كل طالب حقه في نسبة النجاح ، وقد اكد أن موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية هو المسئول الوحيد عن نشر نتائج التوجيهي التكميلي في الأردن، وأشار الوزير أن عدد المتقدمين لامتحانات التوجيهي التكميلي قد تجاوز 95 ألف طالب وطالبة.

موعد إعلان نتائج التوجيهي التكميلي 2020- 2021:

وقد اعلن “تيسير النعيمي” وزير التربية والتعليم الأردني من خلال مؤتمر صحفي انه سوف يتم الإعلان عن نتائج التوجيهي الدورة التكميلية 2021 الثانوية العامة سوف يكون في الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل، وقد يكون تم الانتهاء جميع أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة.