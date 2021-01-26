طريقة سداد رسوم المرافقين 2021 و طريقة احتساب رسوم المرافقة

طريقة سداد رسوم المرافقين 2021 من أهم الأمور التي يبحث عنها العديد من الأشخاص المقيمين في المملكة العربية السعودية، وكيفية دفع الرسوم وطريقة حسابها فيما يخص استقدام الأسرة والأقارب،حيث وفرت المديرية العامة للجوازات التسهيلات في الإجراءات للحصول على رسوم المرافقين والتابعين والتي تحدد أو تتغير كل عام بحسب المقابل المالي، ومن خلال بوابة أبشر الإلكترونية يستطيع المقيم من حساب المبلغ بنفسه، دون أن يتحمل الوافد عناء الذهاب إلى مكاتب الجوازات للإنهاء الإجراءات الخاصة بدفع رسوم المرافقين، و سوف نشرح لكم من خلال مقالنا طريقه سداد رسوم المرافقين والتي قامت بالإعلان عنها المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية.

طريقة سداد رسوم المرافقين 2021

من الممكن سداد رسوم المرافقين عن طريق حاسبة رسوم التابعين، كما أن هذه الحاسبة تجعلك قادرا على التعرف على الرسوم المفروضة على المقيمين بالمملكة إذا كنت من غير الفئات المستثناة، ويوجد مجموعة من الطرق المختلفة التي يمكن سداد الرسوم من خلال الذهاب إلى خدمة الجوازات الحكومية لمعرفة الرسوم التي من اللازم سدادها، أو من خلال بنك الراجحي عبر إتباع الخطوات التالية:

أن يقوم الوافد بالدخول إلى الموقع الرسمي للراجحي. قم بإدخال اسمك وكلمة مرورك، ثم أنقر على أيقونة ادخل. على المقيم تحديد قائمة المدفوعات. عليك بالنقر على زر المدفوعات الحكومية. أن يقوم الوافد باختيار خدمات المقيمين. الضغط على زر دفع ثم اطلب ما تريد. إدخال رقم الإقامة الخاص بالوافد ثم عليك تحديد فترة انتهاء الرسوم. و أخيرا عليك تسجيل رقم الحساب الخاص بك ثم أنقر علي زر التالي.

طريقة احتساب رسوم المرافقة 2021

سعت الحكومة السعودية على توفير رابط إلكتروني حتى يستطيع الوافد اختيار الرسوم المطلوبة للمرافقين والتابعين لهم، وجاءت طريقة حساب رسوم المرافقين على النحو الأتي: