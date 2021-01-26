قرض شخصي بدون كفيل يصل لـ200 ألف ريال بأقساط ميسرة إجراءات سهلة وسريعة

قرض شخصي بدون كفيل ميسر جداً في الإجراءات لتكون سريعة في الإيداع مرونة السداد، حيث يحتاج الكثير من المواطنين نوع من القروض الميسرة سواء في البنوك أو الشركات المعتمدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي وذلك من تتبع وتطبق أحكام الشريعة الإسلامية في منتجاتها، ومنها شركة اليسر للتمويل إحدى الشركات المضمونة والمصرح لها بممارسة الإجارة للسيارات المستعملة والجديدة بجانب القروض بصيغتي التورق والمرابحة، فالمهم بالنسبة للعمل الحصول على قرض مناسب ميسر في الأقساط الشهرية دون الوقوع تحت ضغط الديون والشعور بأعباء الحياة بشكل أكبر.

قرض بدون تحويل راتب

تقدم شركة المرابحة مرنة إمكانية الحصول على قرض بدون تحويل راتب للسعوديين والمقيمين يصل حتى 250 ألف ريال مع سرعة الإجراءات، حيث تهتم تلك الشركات بتوفير الموافقة الفورية مع تسريع عملية الصرف التي هي من أكثر ما يحتاجه العميل لطلب التمويل، فيما جاءت شركة إمكان بتوفير تمويل شخصي براتب 2000 ريال فقط لنحصل على قرض يصل لـ50 ألف ريال سعودي ليصل مبلغ التمويل لخمس أضعاف الراتب حيث يشمل العاملين بالقطاع العام والخاص والعسكري أيضاً بالإضافة إلى المتقاعدين حتى عمر الـ70 سنة.

قرض شخصي بدون كفيل شركة اليسر

المزايا/

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية مجاز من هيئة الرقابة.

يصل لـ200 ألف ريال.

قرض بدون كفيل ميسر حتى 100 ألف ريال سعودي.

هامش ربح منافس مقارنة بالبنوك والشركات الأخرى.

إمكانية الحصول على تمويل سيارة بدون كفيل للسعوديين والمقيمين.

أقساط مريحة وميسرة تناسب دخلك وسداد على 36 شهر.

متاح للمتقاعدين.

خدمة العملاء للرد على الاستفسارات الاتصال عبر خدمة العملاء على الرقم المجاني 8001160711 ، أو لتقديم شكوى بالاتصال على الرقم المجاني 8001162752.

الشروط :-

للسعوديين فقط الموظفين بالقطاع العام والخاص.

لا يقل الراتب عن 6000 ريال سعودي.

لا يقل العمر عن 21 سنة ولا يزيد 60 سنة، للمتقاعدين حتى 70 عام وقت سداد الدفعة الأخيرة من القرض.

مدة الخدمة في العمل لا تقل عن ستة أشهر.

تعبئة نموذج الطلب عبر موقع الشركة alyusr.com.sa.

المستندات كاملة وتشمل (بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول + تعريف بالراتب مصدق من الغرفة التجارية بالنسبة للقطاع الخاص + كشف حساب بنكي للقطاع الخاص + نموذج استقطاع للمتقاعدين +العنوان الوطني).

كيفية تقديم طلب قرض شخصي بدون كفيل شركة اليسر