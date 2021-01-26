احصل على قرض صندوق التنمية العقاري 1442 وإبني بيتك redf.gov.sa

خطوات الحصول على قرض صندوق التنمية العقاري 1442، بما أن الصندوق العقاري هو أحد موارد التنمية في المملكة العربية السعودية ، فهناك من يبحث عن الآلية المعتمدة للتقدم على قروض صندوق التنمية العقارية. حيث يقدم عدد من القروض المختلفة حتى تتناسب مع جميع احتياجات المواطنين.

خطوات التقدم للحصول على قرض صندوق التنمية العقارية 1442

خطوات الحصول على قرض صندوق التنمية العقاري 1442،الذي يعد من أهم المصادر التنموية بالمملكة العربية السعودية الزي يتيح الخدمات التمويلية العقارية لأبناء السعودية والمقيمين ولمعرفة طريقة التقدم لـ صندوق التنمية العقاريةـ للحصول على دعم الصندوق يجب اتباع التعليمات على النحو التالي:

الدخول المباشر إلي الموقع الإلكتروني لصندوق التنمية العقارية redf.gov.sa. لخدمة القرض من الصندوق ، ستنتقل الصفحة الاختصاصات. الضغط على خدمة (طلب القرض). بعد القراءة بعناية فإنك توافق على كل الشروط. ثم انقر فوق رمز (متابعة). سيذهب التحويل إلي ـ نموذج طلب قرض صندوق التنمية العقارية. املأ النموذج الذي يتم فيه إدخال كل ما يلي ، بكل البيانات الضرورية:

الحالة الاجتماعية لمقدم الطلب.

رقم هاتف الهوية الوطنية.

تاريخ الميلاد بالهجري.

تحديد الفرع لتقديم الطلب.

أدخل رقم هاتف الهاتف المحمول.

أدخل البريد الإلكتروني.

أكتب رمز الحماية الموضح في الصورة.

بعد التحقق من البيانات المدخلة، انقر فوق الأيقونة (أوافق على صحة كل بياناتي وأن الصندوق لديه الحق في إلغاء طلبي إذا ثبت خلاف ذلك) ثم انقر فوق رمز (إرسال).

بعد ذلك ستظهر رسالة من صندوق التنمية العقارية تفيد بإتمام طلب القرض بنجاح ، وستصلك رسالة نصية على هاتفك المحمول تفيد بقبول الطلب.

خطوات الاستعلام عن طلبات قروض صندوق التنمية العقارية 2021

يمكن الاستعلام عن طلبات قروض الصندوق العقاري عبر الإنترنت باتباع الخطوات التالية:

بالذهاب مباشرة لـ موقع صندوق التنمية العقارية عبر الرابط المرفق اعلاه. سجّل الدخول عبر كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور. الانتقال لـ الخدمات الإلكترونية. اختر خدمة (استعلامات). ثم اكتب رقم هاتف السجل المدني.

وأخيرًا ، انقر فوق (استعلام). لعرض كافة تفاصيل طلبات قروض صندوق التنمية العقارية.

الاستعلام عن إعفاءات قروض صندوق التنمية العقارية

تقدم وزارة المالية الأسئلة حول حالة طلب الإعفاء من قروض صندوق التنمية العقارية باتباع الخطوات التالية:

انتقل مباشرة لـ رابط موقع وزارة المالية. انتقل لـ خدمة الاستعلام عن قرض الائتمان. أدخل رقم هاتف الهوية. أدخل تاريخ ميلادك. ثم انقر فوق رمز (بحث).

بعد ذلك ستظهر بيانات الإعفاء على الشاشة كالتالي:

نوع الإعفاء (صندوق التنمية العقارية).

رقم هاتف طلب الإعفاء.

تاريخ التقديم.

معدل الإعفاء.

مبلغ الإعفاء.

حالة الطلب (مقبول ، مرفوض).

اسباب الرفض في حال رفض الطلب.

شروط الحصول على القرض العقاري المدعوم

الشروط التي يجب توافرها للحصول على قرض عقاري مدعوم، وهي كالتالي:

يجب أن يستفيد طالب الخدمة من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية. ألا تقل مدة الخدمة في الوظيفة الحالية عن 6 أشهر. أن لا يقل عمر المتقدم عن 20 سنة ولا يزيد عن 75 سنة. الدخل الشهري 4،000 ريال سعودي فأكثر.

يمكن للمرأة أيضًا الحصول على قروض عقارية إذا تم استيفاء الشروط التالية:

يجب أن تكون المرأة سعودية.

يجب ألا يقل عمره عن 21 عامًا.

أن يكون لديك دخل ثابت لا يقل عن 5000 ريال سعودي.

ليس من الضروري أن يكون معيل أسرته.

الزواج غير مطلوب للحصول على قرض.

كيفية التسجيل في صندوق التنمية العقارية 1442؟

يمكنك التسجيل في صندوق التنمية العقارية باتباع التعليمات التالية: