انخفاض كبير .. 337 إصابة بـ كورونا فى المغرب و22 حالة وفاة

جدة - نرمين السيد - وقالت وكالة "رويترز" نقلا عن وزارة الصحة المغربية، إن وباء "كوفيد 19" أودى بحياة 22 شخصًا، ليتساوى المعدل بالعدد المسجل فى اليوم السابق، كما أشارت البيانات إلى أن مجمل الوفيات وصل إلى 8 آلاف و172 حالة.

وتنطلق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا فى المغرب، هذا الأسبوع بعد حصوله على مليونى جرعة من لقاح "أسترازينيكا" يوم الجمعة الماضى، ومن المقرر أن يتلقى دفعة من لقاح "سينوفارم" الصينى يوم الأربعاء المقبل.