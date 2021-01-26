جدة - نرمين السيد - وقالت وكالة "رويترز" نقلا عن وزارة الصحة المغربية، إن وباء "كوفيد 19" أودى بحياة 22 شخصًا، ليتساوى المعدل بالعدد المسجل فى اليوم السابق، كما أشارت البيانات إلى أن مجمل الوفيات وصل إلى 8 آلاف و172 حالة.
وتنطلق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا فى المغرب، هذا الأسبوع بعد حصوله على مليونى جرعة من لقاح "أسترازينيكا" يوم الجمعة الماضى، ومن المقرر أن يتلقى دفعة من لقاح "سينوفارم" الصينى يوم الأربعاء المقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انخفاض كبير .. 337 إصابة بـ كورونا فى المغرب و22 حالة وفاة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.