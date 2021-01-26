جدة - نرمين السيد - وحصل بلينكن على تصويت صوت 15 عضوا فى اللجنة لصالح بلينكن، فيما رفض ثلاثة منهم تعيينه فى المنصب.
ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ الأمريكى ذو الأغلبية الديمقراطية بتشكيلته الكاملة، هذا الأسبوع، على تعيين بلينكن وزيرا للخارجية.
ويأمل السيناتور الديمقراطى بوب مينينديز فى أن يتم إقرار تعيين بلينكن يوم الثلاثاء، وقال إن "العالم يحترق الآن والأزمات تضغط فى كل منطقة وكل نصف الكرة الأرضية".
ويذكر أن بلينكن كان ثانى أكبر مسؤول فى الخارجية الأمريكية إبان فترة حكم الرئيس الأسبق باراك أوباما.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجلس الشيوخ الأمريكى يوافق على تسمية وزير الخارجية الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.