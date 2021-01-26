مجلس الشيوخ الأمريكى يوافق على تسمية وزير الخارجية الجديد

جدة - نرمين السيد - وحصل بلينكن على تصويت صوت 15 عضوا فى اللجنة لصالح بلينكن، فيما رفض ثلاثة منهم تعيينه فى المنصب.

ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ الأمريكى ذو الأغلبية الديمقراطية بتشكيلته الكاملة، هذا الأسبوع، على تعيين بلينكن وزيرا للخارجية.

ويأمل السيناتور الديمقراطى بوب مينينديز فى أن يتم إقرار تعيين بلينكن يوم الثلاثاء، وقال إن "العالم يحترق الآن والأزمات تضغط فى كل منطقة وكل نصف الكرة الأرضية".

ويذكر أن بلينكن كان ثانى أكبر مسؤول فى الخارجية الأمريكية إبان فترة حكم الرئيس الأسبق باراك أوباما.