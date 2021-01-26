تردد القنوات المفتوحة والمجانية التي ستنقل مباريات كأس العالم للأندية 2021 علي النايل سات سنقوم اليوم بتوفير باقة القنوات التي ستقوم بنقل مبترايات كأس العالم للأندية وتردد كل قناة على النايل سات والعرب سات.

سنقوم أولا بكتابة جدول مواعيد مباريات كأس العالم للأندية 2021 في قطر، ثم سنقوم بعرض كل القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لكأس العالم للأندية 2021 وتردد كل قناة.

تردد القنوات المفتوحة والمجانية أولا مواعيد مباريات كأس العالم للأندية 2021

أولا دور ربع النهائي

مباراة بين تيجريس أونال المكسيكي و أولسان الكورى الجنوبى_ يوم 4 فبراير الساعة 4عصرا في ملعب “أحمد بن على”

مباراة بين الأهلى و الدحيل القطرى – يوم 4 فبراير الساعة السابعة ونصف مساء في ملعب “المدينة التعليمية”

ثانيا مباراة تحديد المركز الخامس

مباراة بين الخاسر من لقاء تيجريس أونا مع أولسان و الخاسر من مباراة الأهلى والدحيل يوم 7 فبراير الساعة الخامسة مساء في ملعب “أحمد بن على”

ثم دور نصف النهائى

مباراة بين بالميراس أو سانتوس مع الفائز من أولسان و تيجريس يوم 7 فبراير الساعة الثامنة مساء في ملعب “المدينة التعليمية”

مباراة بين الفائز من لقاء الدحيل والأهلي و بايرن ميونيخ في يوم 8 فبراير الساعة الثامنة مساء في ملعب “أحمد بن على”

وبعدها المباراة التي تحدد المركز الثالث في يوم 11 فبراير في ملعب “المدينة التعليمية” فى الساعة 5 مساء

وفي الختام المباراة النهائية يوم 11 فبراير على ملعب “المدينة التعليمية” فى تمام الساعة 8 مساء

تردد القنوات المفتوحة والمجانية الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية 2021

وتأتي فى صدارة القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية 2021 مجموعة قنوات الكأس القطرية الجديدة وتتكون مجموعة قنوات الكأس القطرية من خمس قنوات من أبرز وأهم القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2021 الذي سوف يقام في قطر مجانا و بدون تشفير على الأقمار الصناعية “النايل سات والعرب سات” فه تشتهر بنقل الدوريات الخليجية ومباريات الأندية في البطولات العالمية .

القمر الياه سات 52 شرق

TV Varzish HD

Football HD

11785H27500

القمر الايراني 62 شرق

IRIB VARIZISH

IRIB TV3

11555 V 30000

القنوات المجانية الناقله لبطوله كاس العالم للانديه 2021

تردد قناة مكسبي

التردد : 11411 أفقي ( H ) ومعدل ترميز 27500 – نايل سات

قناة الكأس عبر القمر الصناعي نايل سات عبر التردد 11919، الاستقطاب أفقي، ومعامل الترميز 27500.

تردد قناة الكأس القطرية على العرب سات والنايل سات

تردد القناة على نايل سات

القمر الصناعي نايل سات.

التردد 11919.

الاستقطاب أفقي.

معامل الترميز 27500.

عودة بث قنوات بي ان سبورت الرياضية المفتوحة والمشفرة في السعودية تردد القنوات

تردد القناة على عرب سات

القمر الصناعي عرب سات.

التردد 12245.

الاستقطاب عمودي.

معامل الترميز 27500.

تردد قنوات بي ان سبورت الناقلة لمباريات كأس العالم للاندية 2021

القمر: سهيل سات

bein sports HD 1

bein sports HD 2

bein sports HD 3

bein sports HD 4

bein sports HD 1 movies

bein sports HD 2 series

التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3

إشارة إرسال البث: DVB-S2

تردد الموجة: 8PSK