الذهب يهبط على وقع صعود الدولار

قلصت أسعار الذهب مكاسبها مع ارتفاع الدولار، لكن توقعات بتحفيز مالي أميركي جديد أعطى دعما للمعدن النفيس قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع.
وفي أواخر جلسة التداول، سجل الذهب في المعاملات الفورية 1855.30 دولار للأوقية (الأونصة) مرتفعا 0.15 بالمئة بعد أن كان صعد بما يصل إلى 0.8 بالمئة.
وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1855.20 دولار للأوقية.
وارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة وهو ما يجعل المعدن الأصفر أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
ويبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي اجتماعا للسياسة النقدية يستمر يومين الثلاثاء. ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة قريبة من الصفر.
ومن شأن أسعار الفائدة المنخفضة أن تزيد من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا بينما تؤثر سلبا على العملة الخضراء.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.2 بالمئة إلى 25.34 دولار للأوقية بينما تراجع البلاتين 0.05 بالمئة الى 1098.00 دولارا للأوقية. وانخفض البلاديوم 0.76 بالمئة إلى 2235.10 دولار للأوقية.
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