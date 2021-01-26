كورونا فى البحرين .. أعلى حصيلة إصابات يومية منذ أكتوبر

جدة - نرمين السيد - وأظهرت بيانات وزارة الصحة البحرينية، أنه من أصل 10 آلاف و212 فحصًا، تم رصد 413 حالة إصابة بـ "كوفيد 19"، 204 حالات منها لمخالطين لحالات قائمة، و202 حالة لعمالة وافدة، و7 مصابين قادمين من الخارج.
وأكدت "الصحة" تعافى 229 شخصًا آخر ليبلغ عددهم 96 ألفًا و761 شخصا، موضحة أن من يتطلب وضعهم الصحى تلقى العلاج بلغوا 50 شخصًا، فيما بلغ عدد الحالات التى استقر وضعها 3.082، من أصل 3100.
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