أول صور لـ سلالة كورونا الجديدة.. فيديو

رصد علماء من روسيا، صورة مجهرية جديدة للطفرة التي تعرض لها فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وظهرت في بريطانيا ديسمبر الماضي.

واتضح من شريط الفيديو أن هذه السلالة أشد فتكا بنسبة تزيد عن 30% عن السلالة الأصلية، وهي صورة التقطها علماء من مركز علم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية في روسيا.

وقال المعهد إن هذه الصورة تم التقاطها ضمن الدراسات التي تجري لمعرفة تفاصيل وخصائص هذه السلالة المنتشرة في بريطانيا.

واثبتت المجموعة أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا أكثر انتشار وفتكا من غيرها من السلالات الأخرى.