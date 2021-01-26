الصين تسجل 82 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقالت اللجنة إنها رصدت 69 إصابة محلية بفيروس كورونا، و13 إصابة قادمة من الخارج خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونشرت وسائل إعلام حكومية صينية، معلومات مضللة حول اللقاح الذي تنتجه شركة فايزر، وما إذا كان يمكن أن يؤثر بالسلب على كبار السن ويقتلهم،بالتزامن مع حملات التلقيح التي بدأتها دول عربية وأجنبية عدة للتعافي من فيروس كورونا.

ونقلت وكالات أنباء عن متحدث باسم الحكومة، قوله إن الفيروس ربما خرج من مختبر عسكري أمريكي.

وفي الوقت الذي يواجه فيه الحزب الشيوعي الحاكم تساؤلات متزايدة حول لقاحات الصين وانتقادات متجددة لاستجابته لفيروس كورونا، فإنه يرد على الأمر بالتشجيع على طرح نظريات مضللةحول اللقاحات المنافسة يقول بعض الخبراء إنها قد تسبب ضررًا.

ويثير مسؤولون ووسائل إعلام حكومية شكوكًا، حول اللقاحات الغربية وأصل فيروس كورونا في محاولة واضحة لدرء الهجمات، حيث دخلت هذه القضيتين في دائرة الضوء بسبب الانتشار المستمر للقاحات على مستوى العالم ووصول فريق منظمة الصحة العالمية مؤخرًا إلى مدينة ووهان بؤرة الوباء، للتحقيق في أصل الفيروس.

وبينما تثير هذه النظريات الهامشية المضللة الخارج، إلا أنها تستهدف جمهورًا محليًا أكثر تقبلًا، فقد شوهد هاشتاج بعنوان "فورت ديتريك في أمريكا" (مختبر بيولوجي بولاية ميريلاند الأمريكية) الذي دشنته رابطة الشبيبة الشيوعية على وسائل التواصل الاجتماعي، ما لا يقل عن 1.4 مليار مرة الأسبوع الماضي، بعد أن دعت متحدثة باسم وزارة الخارجية، منظمة الصحة العالمية إلى إخضاع الموقع للتحقيق.

وعن هذا الأمر، قال فانج شيمين، وهو كاتب مقيم حاليًا في الولايات المتحدة، ومعروف بفضحه الشهادات المزيفة وغيرها من عمليات الاحتيال في العلوم الصينية: "الهدف هو تحويل اللوم من سوء تعامل الحكومة الصينية في الأيام الأولى للوباء إلى مؤامرة من قبل الولايات المتحدة".

وأضاف شيمين: "هذا التكتيك ناجح للغاية بسبب المشاعر المعادية لأمريكا في الصين".