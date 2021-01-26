كورونا فى الصين .. انخفاض ملحوظ فى الإصابات وتسجيل وفاة جديدة

جدة - نرمين السيد - وأعلنت "اللجنة" تسجيل 82 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، انخفاضا من 124 إصابة فى اليوم السابق.
كورونا فى الصين
وارتفع عدد حالات الإصابة دون أعراض، والتى لا تعتبرها الصين إصابات مؤكدة، إلى 57 من 45 فى اليوم السابق.
جدير بالذكر، أنه يبلغ حاليا إجمالى الإصابات المؤكدة بـ كورونا فى البر الرئيس الصينى 89197 حالة بينما ارتفع مجمل الوفيات وفاة واحدة إلى 4636، فى أول زيادة منذ 13 يناير.
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