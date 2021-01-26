جدة - نرمين السيد - ووففا لموقع "روسيا اليوم"، وأوضح بايدن أن الولايات المتحدة يمكن أن تتعاون مع الجانب الروسى، وخاصة فى مسألة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية.
وقال فى تصريح "يمكننا أن نعمل لصالح بلدنا بشأن تمديد ستارت 3 (الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية)، وأن نوضح لروسيا أننا قلقون للغاية بشأن السلوك مع نافالنى، والتقارير عن منح مكافآت مقابل رؤوس الأمريكيين فى أفغانستان".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايدن يبدى استعداده للتعاون مع روسيا.. ويعرب عن قلقه بشأن نافالنى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.