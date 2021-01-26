بايدن يبدى استعداده للتعاون مع روسيا.. ويعرب عن قلقه بشأن نافالنى

جدة - نرمين السيد - ووففا لموقع "روسيا اليوم"، وأوضح بايدن أن الولايات المتحدة يمكن أن تتعاون مع الجانب الروسى، وخاصة فى مسألة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية.

وقال فى تصريح "يمكننا أن نعمل لصالح بلدنا بشأن تمديد ستارت 3 (الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية)، وأن نوضح لروسيا أننا قلقون للغاية بشأن السلوك مع نافالنى، والتقارير عن منح مكافآت مقابل رؤوس الأمريكيين فى أفغانستان".