مجلس الشيوخ الأمريكى يتسلم التشريع الخاص بـ عزل ترامب

جدة - نرمين السيد - وبثت وسائل إعلام أمريكية مشهدًا، لأعضاء مجلس النواب، الذين سيتولون مهام الادعاء فى المحاكمة، وهم ينقلون لائحة الاتهام الخاصة بعزل ترامب إلى مجلس الشيوخ.
عزل ترامب
وكان قد أعلن زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ، تشاك شومر، فى وقت سابق، أنه من المتوقع بدء محاكمة ترامب يوم 8 فبراير المقبل.
ويتطلب نجاح عملية عزل ترامب دعما من قبل ثلثى أعضاء مجلس الشيوخ المكون من 100 سيناتور سيلعبون دور محلفين خلال جلسات المحاكمة.
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