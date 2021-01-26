العالم يسجل أكثر من 100 مليون إصابة بكورونا

وصلت إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، إلى أكثر من 100 مليون إصابة حتى الآن.

فيما سجل العالم أكثر من 2.1 مليون حالة وفاة حتى الآن، وسط محاولات من جميع دول العالم لتلقيح شعوبها.

وأعلن رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، وصول إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم إلى أكثر من 100 مليون إصابة.

وكتب تيدروس في تغريدات على تويتر: "نتوقع هذا الاسبوع الوصول إلى 100 مليون إصابة بفيروس كورونا في العالم، ويمكن لهذه الأرقام أن تشعرنا بالحزن لما تمثله كل حالة وفاة بكورونا، من فقدان شخص عزيز قد يكون والد أحدهم، أو شريكه أو طفله أو صديقه".

وأضاف: "يجب أن يعزز هذا الأمر عزمنا على إنقاذ الأرواح، والاعتناء بأنفسنا وبالآخرين".

واستطرد: "تمنحنا اللقاحات الأمل، ولهذا فإن كل حياة نخسرها الآن هي أكثر مأساوية. يجب أن نتشجع ونتحلى بالأمل ونتحرك".