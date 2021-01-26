كيف يتم رفع ايقاف الخدمات عن المنفذ ضده ناجز وزارة العدل السعودية

كيف يتم رفع ايقاف الخدمات عن المنفذ ضده هو أحد أهم الإجراءات المهمة وخصوصًا لدى الأفراد الذين قد تم تطبيق درجات الإيقاف عليهم، حيث تتيح الدولة إمكانية رفع قرار إيقاف الخِدْمَات عن الفرد سواء المواطن أو المقيم بعدة طرق في حالة استيفاء شروط إلغاء هذا الإيقاف سواء عبر المحكمة أو عبر الإنترنت بشكل إلكتروني، وسوف يتم توضيحها عبر هذا المقال بموقع ثقفني بالتفصيل.

نظام ايقاف الخدمات الجديد 1442

لقد أصدرت وزارة العدل داخل المملكة العربية السُّعُودية قرارًا بعدم عقوبة الفرد الذي يتعثر في سداد المديونيات الموقعة عليه تجاه بعض الأفراد أو المؤسسات بإيداعه بالسجن، ولكن يتم معاقبته أولًا بوقف بعض الخِدْمَات الحكومية بشكل تدريجي وخلال مدة زمنية وهي مهلة مُحددة ليقوم بـِ السداد خلالها، وفي حالة استيفاء كافة طرق الصلح الودي بين المدين والدائن وانقضاء مهلة إيقاف الخِدْمَات دون سداد؛ فهنا يتم معاقبته وفق ما يقتضيه القانون والقضاء السعودي.

كيف يتم رفع ايقاف الخدمات عن المنفذ ضده

يُمكن معرفة كيف يتم رفع ايقاف الخدمات عن المنفذ ضده سواء مقيم أو مواطن بعد سداد الدين عبر الخطوات التالية:

بعد سداد الدين والحصول على مستند يؤكد ذلك؛ يتم التَّوَجُّه مباشرةً إلى مقر محكمة التنفيذ داخل المملكة.

تقديم الورقة أو المستند الذي يُثبت القيام فعليًا بأداء الدين.

يتم ملء طلب رفع إيقاف الخِدْمَات بجميع البيانات المطلوبة، وتقديمه إلى الجهة المختصة داخل المحكمة.

سوف تقوم محكمة التنفيذ هنا بالبدء في مراجعة هذا الطلب، وإبداء رأيها سواء القبول أو الرفض.

في حالة استيفاء كافة الشروط وصحة البيانات؛ يتم الموافقة على الطلب، وإتمام عملية رفع إيقاف الخِدْمَات خلال مدة زمنية أقصاها 3 أيام.

طريقة رفع ايقاف الخدمات الكترونيا

يُمكن رفع إيقاف الخدمات بشكل إلكتروني وذلك عبر بوابة ناجز الخِدْمَات الإلكترونية وزارة العدل، من خلال الطريقة التالية:

التوجه إلى الصفحة الرسمية بوابة ناجز وزارة العدل

تسجيل الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد، وذلك من خلال إدخال رقم الهُوِيَّة أو رَقْم الإقامة أو استلام كود مرور على الجوال.

بعد تسجيل الدخول إلى ناجز، من الصفحة الرئيسة يتم الضغط على (خدمات التنفيذ)، واختيار (طلباتي).

من صفحة طلباتي، يتم الضغط على زر (إجراء طلب).

النقر على (خدمات رفع إيقاف الخِدْمَات).

إدخال بيانات سداد الديون، وأي بيانات أخرى يطلبها الموقع.

ثم اضغط على إرسال طلب رفع الخِدْمَات.

سوف يتم البدء في مراجعة اطلب، وفي حالة الموافقة وقبول الطلب، سوف يتم رفع الإيقاف بشكل آلي خلال مدة زمنية قصيرة.

ايقاف الخدمات ماذا يشمل ؟

يشمل إيقاف الخدمات مجموعة من الخِدْمَات المُحددة التي يمكن أن ينطبق عليها القانون ، وهي:

استخراج وتجديد رخصة السيارة.

استخراج وتجديد رخصة أي مركبة.

مختلف الخدمات المرورية.

تجديد بطاقة الهُوِيَّة الوطنية أو بطاقة الأحوال.

خدمة استخراج وتجديد جواز السفر.

خِدْمَات المصارف والبنوك.

الخدمات التي لا يشملها قرار إيقاف الخدمات

من أجل تحقيق مبادئ الحفاظ على سلامة أبناء المملكة العربية السعودية والمقيمين بها؛ تم الإعلان عن أهم الخِدْمَات التي لا يشملها قانون إيقاف الخِدْمَات، وهي:

جميع الخِدْمَات الصحية والعلاجية.

جميع الخِدْمَات التعليمية.

جميع الخِدْمَات الخاصة بالعمل.

الخِدْمَات الخاصة بتوثيق مستندات الثبوتية الشخصية.

لا يتم تطبيق أي عقوبة إيقاف خِدْمَات على الأفراد التابعين للشخص المُنَّفذ ضده القرار.

لا يتم وقف راتب المُنَّفذ ضده القرار بشكل كامل؛ ولكن يحصل على ثلثين قيمة هذا الراتب فقط.

الآن بعد توضيح كيف يتم رفع ايقاف الخدمات عن المنفذ ضده وزارة العدل السُّعُودية من المحكمة وعبر الإنترنت؛ يذكر أن المملكة قد سعت إلى تطبيق هذا القانون الجديد من اجل محاولة حل النزاعات المالية بشكل ودي وإعطاء فرصة للمدين بتصحيح الأوضاع المالية خاصته وسداد دينه، وهو أيضًا وسيلة لتخفيف هذا الكم الهائل من القضايا التي يتم رفعها في أروقة القضاء السعودي باستمرار.