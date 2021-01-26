بايدن يصدر قرار عاجلا لمواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس الأمريكى جو بايدن أمرا يمنع معظم المواطنين غير الأمريكيين الذين زاروا جنوب إفريقيا فى الآونة الأخيرة من دخول الولايات المتحدة اعتبارا من يوم السبت المقبل.





ومن جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكى، إنه مع اتساع رقعة جائحة كورونا، وانتشار سلالات أكثر عدوى من فيروس كورونا، فإن هذا ليس الوقت المناسب لرفع القيود على السفر الدولى. كورونا فى أمريكا يأتى ذلك بينما تسرى اعتبارا من اليوم الثلاثاء قواعد جديدة للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تلزم جميع المسافرين الدوليين جوا من سن عامين فأكثر بتقديم اختبار سلبى لـ فيروس كورونا أو إثبات التعافى من الفيروس المستجد من أجل دخول الولايات المتحدة.

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