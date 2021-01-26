هدايا لمن يحصل على لقاحات كورونا في الإمارات.. تفاصيل

أعلنت مطاعم في دبي، تقديم بعض الخصومات إلى الأشخاص الذين تلقوا لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك لتشجيع الجميع على تلقي اللقاح.

ومن جانبها قالت الشركة التي تدير مطاعم عدة في دبي، في منشور عبر "إنستجرام" إنها ستقدم "خصما 10% للزبائن الذين تلقوا الجرعة الأولى، و20% لأولئك الذين تلقوا الجرعة الثانية"، شرط تقديم وثيقة تثبت تناول اللقاح.

وكشفت الإمارات عن تلقيح أكثر من 2.3 مليون مواطن ومقيم بلقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد.

وسجلت دولة الإمارات، أمس الاثنين، زيادة جديدة في عدد حالات الإصابة والوفاة المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، أعلنت وزارة الصحة، في بيانها اليومي بشأن مستجدات الفيروس، تسجيل 3591 إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وذلك بعد إجراء 140,477 فحصًا جديدًا على فئات مختلفة في المجتمع.

وأوضحت الصحة الإماراتية أن الإصابات الجديدة تعود لأشخاص من جنسيات مختلفة وجميعهم حالاتهم مستقرة ويخضعون للرعاية الصحية اللازمة؛ وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في البلاد 281.546 حالة.

وأضافت الوزارة الإماراتية، أنه تم الإبلاغ عن 6 حالات وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 798 حالة.