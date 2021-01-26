مجلس السيادة السودانى: لا نرغب فى اتخاذ إجراءات تؤثر على علاقتنا مع إثيوبيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف البرهان، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، "لا نرغب فى اتخاذ إجراءات تؤثر على علاقتنا مع إثيوبيا".

وكان الجيش السودانى أعاد منذ نوفمبر الماضى، انتشاره فى منطقتى الفشقة الصغرى والكبرى، بعد أن استرد أراضى من مزارعين إثيوبيين كانوا يزرعونها تحت حماية ميليشيات إثيوبية منذ عام 1995.

واستعاد الجيش السودانى سيطرته على مناطق "خور شد" و"قلع البان" المحيطة بجبل أبو طيور وتقعان داخل الأراضى السودانية بعمق 7 كيلو متر من جبل أبو طيور.