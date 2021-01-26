الهند والصين تتفقان على ضبط النفس على الحدود المتوترة

جدة - نرمين السيد - اتفقت الصين والهند على ضبط النفس فيما يخص الحدود المتوترة بينهما، وذلك خلال الجولة التاسعة من الاجتماعات الثنائية التى عقدت فى الجانب الصينى من نقطة "مولدو- تشوشول" الحدودية.





وقال بيان مشترك –وفقا لوزارة الدفاع الوطنى الصينية اليوم الثلاثاء- إن الجانبان تبادلا وجهات النظر بشكل صريح ومتعمق حول فض الاشتباك على طول خط السيطرة الفعلية فى القطاع الغربى من المناطق الحدودية بين الصين والهند.

واتفق الجانبان على أن هذه الجولة من الاجتماعات كانت ايجابية وعملية وبناءة، ما زاد من تعزيز الثقة والتفاهم المتبادلين، واتفقا على الدفع من أجل فض مبكر للاشتباك بين قوات الجبهة الأمامية.

كما اتفقا على الالتزام بالتوافق المهم بين قادة البلدين والحفاظ على الزخم الجيد للحوار والتفاوض وعقد الجولة العاشرة من الاجتماع على مستوى قادة الفيالق فى موعد مبكر لدفع عملية خفض التصعيد بشكل مشترك.

واتفق الجانبان كذلك على مواصلة جهودهما الفعالة لضمان ضبط النفس لقوات الجبهة الأمامية، وتحقيق الاستقرار والسيطرة على الوضع على طول خط السيطرة الفعلية فى القطاع الغربى من الحدود الصينية الهندية، والحفاظ على السلام والهدوء بشكل مشترك.

وكانت وسائل إعلام هندية، قد أعلنت أمس الإثنين، وقوع اشتباكات جديدة بين كل من القوات الهندية والصينية على الحدود بين البلدين، ما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى من الجانبين.