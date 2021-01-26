رعب في ألمانيا وأمريكا خوفا من انتشار سلالات كورونا الجديدة..تفاصيل

يبدو أن السلالات الجديدة لفيروس كورونا المستجد صارت تتفشى في العالم بسرعة أكبر، رافعة حجم الأخطار الصحية في العالم، حيث أعلنت كل من ألمانيا وأمريكا اكتشاف حالات مصابة بالوباء.
أعلنت السلطات الألمانية عن تسجيل إصابة امرأة بالسلالة "البريطانية" المتحورة من فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إصابتها بفيروس كورونا المنتشر عالميا.
وتم تسجيل الحالة في مدينة هانوفر بولاية ساكسونيا السفلى بشمال غربي ألمانيا.
وتعرضت المرأة للإصابتين خلال فترة 6 أسابيع. وقد تم وضع جميع الأشخاص الذين تواصلت معهم في العزل الصحي.
كما وأعلنت الوكالة الصحية في ولاية مينيسوتا الأمريكية، تسجيل أول إصابة بسلالة فيروس كورونا شديدة العدوى المكتشفة في البرازيل.
وأعلنت السلطات البرازيلية عن رصدها سلالة جديدة لفيروس كورونا أواخر العام 2020 في ولاية ريو دي جانيرو، فيما يتم التأكد حاليا من مدى تأثير التحورات المكتشفة على سير المرض.
وكانت السلطات الألمانية أعلنت الجمعة عن تسجيلها أول حالة إصابة بسلالة البرازيل، فيما قالت وزارة الصحة اليابانية، في وقت سابق، إنه تم اكتشاف سلالة جديدة تماما لفيروس كورونا لدى أربعة مسافرين قادمين من البرازيل.
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