الكويت تدرس السماح للقطاع الطبي الخاص بإعطاء لقاح كورونا

قالت مصادر صحية كويتية مطلعة إن وزارة الصحة تدرس السماح للقطاع الطبي الخاص بإعطاء تطعيمات فيروس كورونا في مرافقه خلال المرحلة المقبلة، مع توافر كميات كافية من الطعوم.

وأكدت المصادر – في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء- أن فكرة السماح للقطاع الخاص بإعطاء اللقاحات ستدخل حيز التنفيذ مع توافر كميات كافية من اللقاحات من الشركات المصنعة، لافتة إلى أن ذلك يأتي بهدف تسريع وتيرة حصول المواطنين والمقيمين على اللقاح في وقت قصير، لتحقيق المناعة المجتمعية.

وأشارت إلى أنه سيتم السماح للشركات الخاصة باستيراد اللقاحات من الشركات المصنعة، وسيكون لوزارة الصحة صفة الرقابة على اللقاحات وفعاليتها وأمانها، تماما مثلما يحدث مع الشركات التي تستورد الأدوية.

في سياق متصل، كشفت المصادر الصحية المطلعة، عن تنسيق يجرى حاليا بين وزارة الصحة، والتحالف الدولي للقاحات (جافي)، لحصول الكويت على مليون ونصف المليون جرعة من اللقاح الواقي من فيروس كورونا خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأضافت أن ذلك يأتي في إطار مبادرة (كوفاكس)، التي تعني الوصول العالمي للقاح المضاد لفيروس كورونا، كاشفة أن نحو مليون جرعة من لقاح (استرازينيكا) ستصل الكويت في منتصف فبراير أو مطلع مارس المقبل.