بعد أسبوع على استهداف الحوثيين للرياض.. الأمم المتحدة تصدر بيانا عاجلا بشأن السعودية

يواصل العالم إدانته واستنكاره للهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي، ضد العاصمة السعودية الرياض السبت الماضي، حيث أعربت الأمم المتحدة عن إدانتها واستنكارها الشديدَيْن لمحاولة الميليشيات الحوثية، المدعومة من إيران، استهداف العاصمة السعودية الرياض.

وبدوره قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك؛ في تصريحات صحفية له : نحن على دراية بتلك التقارير التي تفيد بأن القوات السعودية اعترضت هجومًا جويًا استهدف العاصمة الرياض.

وأضاف: ندين بشدة الهجمات كافة التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية.

وتابع: كما نذكّر بضرورة الامتثال للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتخاذ خطوات لحماية المدنيين.