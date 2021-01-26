يواصل العالم إدانته واستنكاره للهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي، ضد العاصمة السعودية الرياض السبت الماضي، حيث أعربت الأمم المتحدة عن إدانتها واستنكارها الشديدَيْن لمحاولة الميليشيات الحوثية، المدعومة من إيران، استهداف العاصمة السعودية الرياض.
وبدوره قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك؛ في تصريحات صحفية له : نحن على دراية بتلك التقارير التي تفيد بأن القوات السعودية اعترضت هجومًا جويًا استهدف العاصمة الرياض.
وأضاف: ندين بشدة الهجمات كافة التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية.
وتابع: كما نذكّر بضرورة الامتثال للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتخاذ خطوات لحماية المدنيين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد أسبوع على استهداف الحوثيين للرياض.. الأمم المتحدة تصدر بيانا عاجلا بشأن السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.