الأرصاد السعودية: طقس اليوم مستقر على معظم المناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد السعودية في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقسًا مستقرًا بوجهٍ عام على معظم مناطق المملكة، وسماءً غائمة جزئيًا على جنوب غرب وغرب وشمال المملكة.
وأشار التقرير وفقا لصحيفة عكاظ، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 40 - 15كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 42 - 16 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين.
وأوضح المركز أنه بالنسبة لحالة البحر فهو متوسط الموج، وستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 38 - 15 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
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