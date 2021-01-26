الصحة الأمريكية: اكتشاف أول إصابة بسلالة كورونا البرازيلية

أكدت الاختبارات المعملية التي أجرتها وزارة الصحة بولاية مينيسوتا الأمريكية أول إصابة مرتبطة بطفرة أكثر عدوى من فيروس كورونا المستجد، والتي اكتشفت أصلًا في البرازيل.
وقال مفوض الصحة بالولاية جان مالكول في بيان، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية الفضائية اليوم، الثلاثاء، إن "برنامج الاختبار لدينا ساعدنا في العثور على هذه الحالة، ونشكر جميع سكان مينيسوتا الذين يسعون لإجراء الاختبار عندما يشعرون بالمرض أو لديهم سبب آخر لإجراء اختبار".
كان مدير المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، روبرت ريدفيلد، قال، الأحد، إن الحكومة الفيدرالية تكثف جهودها لتتبع طفرات فيروس كورونا مع ظهور موجة من المتغيرات المعدية في جميع أنحاء العالم.
من جهتها، قالت وزارة الصحة بالولاية في بيان صحفي إن متغير فيروس كورونا، المعروف باسم Brazil P.1، تم اكتشافه في أحد سكان مينيسوتا سافر مؤخرا إلى البرازيل.
وقالت الوزارة إن الإصابة تعد أول مثال موثق لوجود متغير P.1 في الولايات المتحدة.
وبينما يعتقد أن المتغير البرازيلي أكثر قابلية للانتقال من السلالة الأولية للفيروس الذي يسبب كوفيد- 19 ، فمن غير المعروف ما إذا كانت الأعراض التي يسببها أكثر خطورة.
ورجح العلماء أن المتغير البرازيلي كما الجنوب أفريقي قد يقاوم علاج فيروس كورونا بالأجسام المضادة.
وتم اكتشاف ما يسمى "المتغير البريطاني" الذي ظهر لأول مرة في بريطانيا بالفعل في 20 ولاية أمريكية على الأقل.
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