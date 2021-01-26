أمريكا تسجل أول إصابة بسلالة كورونا البرازيلية

جدة - نرمين السيد - وقال مفوض الصحة بالولاية جان مالكول فى بيان، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية ـ اليوم الثلاثاء، إن "برنامج الاختبار لدينا ساعدنا فى العثور على هذه الحالة، ونشكر جميع سكان مينيسوتا الذين يسعون لإجراء الاختبار عندما يشعرون بالمرض أو لديهم سبب آخر لإجراء اختبار".

من جهتها، قالت وزارة الصحة بالولاية فى بيان صحفى إن متغير فيروس كورونا، المعروف باسم Brazil P.1، تم اكتشافه فى أحد سكان مينيسوتا سافر مؤخرا إلى البرازيل.

وقالت الوزارة إن الإصابة تعد أول مثال موثق لوجود متغير P.1 فى الولايات المتحدة.

وبينما يعتقد أن المتغير البرازيلى أكثر قابلية للانتقال من السلالة الأولية للفيروس الذى يسبب كوفيد- 19 ، فمن غير المعروف ما إذا كانت الأعراض التى يسببها أكثر خطورة.