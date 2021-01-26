جدة - نرمين السيد - وذكر بيان صادر عن مكتب ترامب، أنه سيدير مراسلات الرئيس السابق والبيانات العامة وظهوره العلنى والنشاطات الرسمية الأخرى. وسيعمل المكتب أيضا على "دعم مصالح الولايات المتحدة، ومواصلة الدفع بأجندة إدارة ترامب من خلال حشد التأييد والتنظيم والنشاطات العامة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد انتهاء ولايته الرئاسية.. ترامب يؤسس مكتبا لإدارة علاقاته العامة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.