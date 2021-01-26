الاندبندنت: بريطانيا تغلق أبوابها أمام الأطفال اللاجئين غير المصحوبين بذويهم

أعلن وزير الهجرة البريطاني كريس فيليب غلق أبواب المملكة المتحدة أمام الأطفال اللاجئين غير المصحوبين بذويهم من الآن فصاعدا، مما أثار مزاعم بأن بريطانيا "أدارت ظهرها" للشباب الضعفاء المعرضين للمخاطر.
وقال فيليب في تصريح- نقلته صحيفة الاندبندنت البريطانية على موقعها الالكتروني اليوم الثلاثاء- إن الأطفال اللاجئين غير المصحوبين بذويهم لن يحصلوا بعد الآن على ملاذ آمن في المملكة المتحدة.
وذكرت الصحيفة أن تعديل قانون دوبس- الذي أقرته حكومة ديفيد كاميرون مايو 2016 في أعقاب زيادة عدد اللاجئين الذين يصلون إلى أوروبا خلال الحرب السورية- يلزم الوزراء بنقل الأطفال طالبي اللجوء من القارة ودعمهم.
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