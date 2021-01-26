استطلاع رأي يظهر أن أكثر من 60% من الأمريكيين يؤيدون أداء بايدن

أظهر استطلاع للرأي أن 63% على الأقل من الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع يساندون الأداء العام لجو بايدن كرئيس للولايات المتحدة.
كما أظهر الاستطلاع أن 94% من الديمقراطيين، يقيمون آداء بايدن بشكل إيجابي، فيما يعارض أداءه 70% من الجمهوريين ممن شملهم الاستطلاع.
وفي تقييم أداء الرئيس الأمريكي في مجالات محددة أظهر الاستطلاع أن 60% يؤيدون سياسة بايدن الخارجية، و69% يؤيدون الإجراءات التي اتخذها بايدن لمكافحة فيروس كورونا، 61% يساندون أدائه في المجال الاقتصادي ومحاربة الإرهاب وخلق فرص العمل. وتم تسجيل أدنى مستوى من الدعم بين أنشطة بايدن في مسألة الهجرة 57%.
وأجرت استطلاع الرأي صحيفة "هيل" بالاشتراك مع شركة "HarrisX"، في الفترة من 21 إلى 22 يناير، وشارك فيه 941 شخصا.
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