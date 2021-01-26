بعد الإغلاق العام.. قرار لبناني جديد بشأن العمل

أعلن ديوان المجلس الدستوري اللبناني عن اقتصار العمل طيلة فترة الإغلاق داخل البلاد على أيام الثلاثاء والخميس ، من التاسعة صباحا حتى الثانية من بعد الظهر.

وفيما يتعلق بالنواب والوزراء وموظفي المجلس الاقتصادي والاجتماعي ذكر المجلس الدستوري اللبناني في قراره انه يتقبل خلال تلك الفترة تصاريح النواب والوزراء وموظفي المجلس الاقتصادي والاجتماعي على أن يؤمن الدوام، موظفان اثنان مع رئيس المجلس وفقا لجدول مناوبة منظم في هذا الخصوص.

كما نص القرار علي ان يًقفل المجلس في باقي أيام الاغلاق، حيث تجتمع الهيئة العامة أو مكتب المجلس خلال الفترة المذكورة في أي يوم إذا دعت الحاجة.

وكانت مصادر طبية في لبنان، قد حذرت من خروج الوضع عن السيطرة بشأن زيادة الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19" بسبب عدم إتباع المواطنين لإجراءات الإغلاق الشامل.

وأكدت المصادر الطبية لصحيفة "السياسة الكويتية"، خطورة الانفلات المتزايد في بعض المناطق من الإغلاق الشامل،وانعكاساته على زيادة حالات المصابين بوباء "كورونا" في المناطق اللبنانية، والتي لا زالت تسجل أرقامًا قياسية لا تدعو للاطمئنان.

وأشارت إلى أنه من المطلوب من الأجهزة الأمنية تشديد منع المواطنين من أي عدم إتباع كما ظهر في بعض المناطق، لأن أي تساهل في الأمر سيكون كارثيا.